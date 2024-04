Stor fare for ulykke ved ukrainsk atomkraftverk

Zaporizjzja-kraftverket er Europas største og har vært okkupert av russiske styrker siden kort tid etter invasjonen i februar 2022.

Kraftverket ble samme år stengt ned etter gjentatte artilleriangrep og overvåkes av inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Den siste uka har atomkraftverket flere ganger blitt angrepet med droner. Dette er de første direkte angrepene mot anlegget siden 2022. Russland anklager ukrainske styrker for å stå bak, noe Ukraina nekter.

– Disse hensynsløse angrepene må straks opphøre, understreket IAEA-sjef Rafael Grossi da han orienterte FNs sikkerhetsråd mandag.

– Heldigvis har det denne gangen ikke ført til radioaktive hendelser, men risikoen øker betydelig ved Zaporizjzja-kraftverket der atomsikkerheten fra før er svekket, sa han.

Den siste tids angrep har skapt en svært farlig presedens, konstaterte Rossi, som viser til at selve reaktorbygget har fått skader.

– To år med krig har gått hardt ut over atomsikkerheten ved Zaporizjzja-kraftverket. IAEAs sju pilarer for atomsikkerhet har alle blitt rammet. Vi kan ikke sitte stille og se på at vekten tipper over denne fint balanserte skalaen, sa han.

– Vi har kommet faretruende nær en atomulykke, advarer Grossi.

