Engangseffekter pyntet resultatet

Saken oppdateres.

Nel hadde en omsetning på 387 millioner kroner i kvartalet, opp 14 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Resultatet før av- og nedskrivinger, EBITDA, endte på minus 16 millioner kroner. Kvartalet inkluderer en engangsbetaling på 96 millioner kroner fra forhandlingene om den nye avtalen med Nikola, kommer det frem i rapporten. Resultatet før skatt endte med et tap på 24,2 millioner kroner.

På forhånd har flere analytikere fremhevet hvordan engangsbetalingen vil påvirke resultatet positivt, men at det fortsatt er betydelig utfordringer knyttet til selskapet. Analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets forventet en EBITDA på fire millioner kroner grunnet engangseffektene. SEB-analytiker Anders Rosenlund så for seg et positivt EBITDA-resultat på hele 30 millioner kroner.

Netto kontantstrøm fra driften endte med et tap på 62 millioner kroner, fra et tap på 29 millioner kroner i 2023. Kontantbeholdningen ble kraftig redusert fra 4,6 milliarder i første kvartal 2023, til 3,3 milliarder kroner i år.

Ordreboken var på 2,44 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, ned 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Ordreinngangen i kvartalet endte på 459 millioner kroner.