Nytt oljefunn i Nordsjøen

Vår Energi bekrefter et nytt funn 200 kilometer nordvest for Stavanger, rundt Balder-området, kommer det frem i en børsmelding onsdag morgen. Den foreløpige beregningen av størrelsen på funnet tilsvarer mellom 13 til 23 millioner fat.

Selskapet vurderer å knytte funnet opp til eksisterende, nærliggende infrastruktur. Vår Energi opererer feltene Balder og Ringhorne Øst i området, mens Equinor er ansvarlig for Grane, Svalin og Breidablikk.

– Oppdagelsen bekrefter at det fortsatt er muligheter i de modne områdene på den norske kontinentalsokkelen, og jeg er glad for å se at vår strategi gir resultater. Vi tror det er mer verdi å hente ut i Balder-området, og vi intensiverer utforskningsaktivitetene for å maksimere verdiskapingen fra den eksisterende infrastrukturen, kommenterer driftsdirektør Torger Rød.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare riggen Deepsea Yantai fra Odfjell Drilling. Lisenspartnerne er Vår Energi som operatør med 50 prosent og Aker BP med 20 prosent. De siste 30 prosentene deler Harbour Energy og Sval Energi broderlig.

Resultatet av Vår Energi sin leteaktivitet er viktig for framtidig områdeutvikling og levetid for feltene Balder og Ringhorne Øst, skriver Sokkeldirektoratet i en oppdatering.