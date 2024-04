Store tap i aksjemarkedet – ledelsen dro inn 26,5 millioner kroner

Onsdag formiddag leverte kraftselskapet Å Energi en bukett av rapporter. Klimarisikorapport, mangfoldsrapport og årsrapport.

I årsrapporten kom det frem at ledelsen i selskapet hadde en skattbar inntekt på totalt 26,5 millioner kroner i 2023.

Ledelsen består av 10 personer, hvorav samtlige hadde en skattbar inntekt på over 2 millioner kroner. På toppen troner sjefen Steffen Syvertsen med en samlet inntekt på 5,1 millioner kroner, drøye 800.000 mer enn året før.

Store tap i aksjemarkedet

Selskapet hadde driftsinntekter på 36,6 milliarder kroner i året som gikk. Driftsresultatet endte på 12,6 milliarder kroner og etter en skatteregning på 6,7 milliarder endte resultatet etter skatt på 5,3 milliarder kroner. Vannkraften bidro med et driftsresultat på 5,6 milliarder kroner. Gjennomsnittlig spotpris for fjoråret kom inn på 90 øre pr. KWh for området NO2, hvor mesteparten av virksomheten foregår. Det er en betydelig nedgang fra rekordåret 2022, men fortsatt på et historisk høyt nivå.

En del av inntektene har gått til investeringer i batteriselskapet Morrow Batteries og solcelleselskapet Otovo, noe som tidligere har høstet kritikk.

I løpet av 2023 økte Å Energi eierandelen såpass at det nå er største eier i begge selskapene. I november ble det tildelt aksjer for 268 mill. kr i en rettet emisjon i Otovo og økte eierandelen fra 6,8 til 31 prosent. I årsregnskapet opplyser kraftselskapet om et urealisert tap på 162 millioner kroner i løpet av 2023 i forbindelse med sin investering i solselskapet.

813 mill. til batterier

Aksjen falt fra 20 kroner til emisjonskursen på 3,45 kroner i løpet av året, men det har ikke stoppet der. Så langt i år er aksjen videre ned nesten 60 prosent til 1,41 kroner pr. aksje, hvilket gir Å Energi et betydelig større tap. Siden emisjonen i november er aksjeposten barbert med 179 millioner og er nå verdt 123,7 millioner kroner.

Også Morrow Batteries har måttet hente penger. Å Energis bidrag i løpet av året som gikk teller 813 millioner kroner til batteriselskapet fra Arendal, ifølge årsrapporten. Etter dette eier kraftselskapet omtrent 50 prosent.

Aksjeutviklingen i Morrow kan heller ikke sies å ha gått rett vei. Sommeren 2022 var aksjene priset til hele 16.823 kroner. Høsten 2023 ble det gjort en ny emisjon. Da var kursen satt til bare 620 kroner aksjen, en nedgang på hele 96 prosent. I 2023 har Å Energi bokført et tap på 89 millioner kroner knyttet til Morrow.