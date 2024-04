Oljeprisen kan stige til 130 dollar fatet ved en eskalering

Oljeprisen kan sprette opp med 30 eller til og med 40 dollar fatet, dersom fiendtlighetene mellom Israel og Iran eskalerer, tror Bank of America.

Dersom konflikten i Midtøsten utvikler seg til en krig som kan forstyrre iranske oljeforsyninger, kan prisen på ett fat brent-olje hoppe opp til 130 dollar fatet i andre kvartal, spår den amerikanske storbanken.

WTI-oljen, på sin side, kan stige til 123 dollar fatet, mener de.

Dette scenarioet er basert på beregninger om at Irans oljeproduksjon vil kunne komme til å falle med 1,5 millioner fat per dag, som følge av en krig. Oljekartellet Opec+ vil ved et slikt tilfelle øke sin produksjon, noe som på samme tid vil minske organisasjonens reserver, sier banken.

Kan øke ytterligere ved storkrig

I dette scenarioet vil brent-oljen kunne stabilisere seg på 100 dollar fatet i 2025, mens den amerikanske WTI-oljen, WTI-crude, vil komme ned til 93 dollar fatet, spår banken. Det skriver CNBC.

Ved en regional storkrig derimot, vil det kunne ha store innvirkninger på amerikansk økonomi og den amerikanske sentralbankens (Fed) rentebane.

«Dersom det bygger seg opp et stort tap i tilbud regionalt, vil oljeprisen kunne ende opp på over 150 dollar fatet i flere måneder», konstaterer banken, som samtidig estimerer at en regional storkrig som leder til forstyrrelser i oljeproduksjonen også utenfor Iran, vil kunne senke oljeproduksjonen med 2 millioner fat per dag.

I dette scenarioet vil også Fed trolig vente med å kutte rentene til andre kvartal i 2025, eller til og med ut i andre halvdel av 2025, uttaler banken.

Står og faller på Israels motsvar

Dersom konflikten ikke eskalerer og forblir slik den står i dag, uten store forstyrrelser på oljeproduksjonen, vil markedene prise inn en risiko-premium på 5 til 10 dollar fatet, mener banken.

«Nøkkelen er Israels respons», uttaler en av bankens analytikere til CNBC.



Ett fat brent-olje handles onsdag ned 1,6 prosent til 88,5 dollar fatet, mens WTI-oljen handles ned 1,7 prosent til 83,9 dollar fatet.