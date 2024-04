DNB Markets: Første kvartal påvirkes av lavere priser

I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo at hun forventer at Bonheurs første kvartal vil bli negativt påvirket av lavere strømpriser og et inaktivt turbininstallasjonsfartøy, med et forventet driftsresultat før ned- og avskrivninger på 817 millioner kroner, noe som er godt under konsensus.

Analysefakta Aksje: Bonheur

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 275 (290)

Analytikeren gjentar sin kjøpsanbefaling på Bonheur, samtidig som kursmålet kuttes fra 290 til 275 kroner. Hun understreker at lavere strømprisforventninger på lang sikt fører til en lavere verdijustert egenkapital.

Uten pågående byggeaktivitet forventes fokus å være på å få den godkjente landbaserte kapasiteten i drift, og kontraktsaktivitet innen flytende offshore vindprosjekter.

Med tanke på det stramme markedet for turbininstallasjonsfartøyer, og alle tre fartøyene fullbooket gjennom 2025 til 2027, ser analytikeren gode muligheter for å sikre arbeid til anstendige dagrater.

Videre har DNB Markets gjort små endringer i estimatene for driftsresultat før ned- og avskrivninger for 2024. For 2026 har hun derimot nedjustert EBITDA-estimatet med fire prosent på grunn av lavere forventede strømpriser.

Onsdag sluttet Bonheur-aksjen på 233 kroner etter et kursfall på 5,1 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.