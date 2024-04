Rystad Energy: – Den fundamentale oljeprisen er under 83 dollar

Etter de første meldingene natt til fredag om et angrep fra Israel på iransk jord klatret oljeprisen tre prosent til over 90 dollar fatet. Analysebyrået Rystad Energy mener oljeprisen har en «fair value» på under 83 dollar fatet, noe som innebærer at markedet priset inn en risikopremie på over syv dollar.

– Geopolitiske spenninger vedvarer som en viktig risikofaktor. Vår analyse antyder en rettferdig markedsverdi på 83 dollar pr. fat basert på fundamentale forhold, noe som indikerer en nåværende premie knyttet til geopolitiske spenninger. I nær fremtid vil disse faktorene sannsynligvis fortsatt være med å prege volatiliteten i oljemarkedet, kommenterer visepresident for oljemarkedet i Rystad Energy, Jorge León.

«Fair value» er den prisen oljen har, kun basert på tilbud og etterspørsel i markedet.

Forventer større volatilitet

Selv har Iran tilbakevist angrepets alvor og benektet skade på bakken. Viktigere er rapporter på at iranske tjenestemenn hevder det ikke er noen umiddelbare planer om gjengjeldelse mot Israel.

Dette har bidratt til å roe ned spenningene, og oljeprisen falt fort tilbake til nivået før angrepet.

«Hvis det er en sikkerhet, er det at geopolitikk vil spille en enda større rolle i oljemarkedet i de kommende dagene og ukene. Som sådan kan markedet forvente betydelig volatilitet i nær fremtid – med angrepet på fredag som et eksempel,» skriver analysebyrået.

Til tross for fredagens angrep, tror Rystad at den geopolitiske risikopremien vil stabilisere seg og gradvis avta, med mindre det skjer en betydelig eskalering i konflikten.

En av grunnen som dras frem er Opec+ sin reservekapasitet på bortimot syv millioner fat pr. dag.