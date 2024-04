Oljeprisen har styrket seg på ulmingen i Midtøsten de siste ukene, men mandag faller den tilbake.

Juni-kontrakten for Brent-oljen blir mandag morgen omsatt for 85,93 dollar fatet, ned 0,8 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 87,32 dollar fatet da Oslo Børs stengte fredag.

Den amerikanske WTI-oljen er ned 1,7 prosent til 80,73 dollar fatet. Den siste uken er begge indeksene ned rundt 5 prosent.

Advarer Israel

Forrige helg angrep Iran Israel med over 300 droner og raketter. Angrepet kom etter at Israel skal ha bombet Irans konsulat i Syria, som tok livet av blant annet en høytstående general.

Fredag kom det meldinger om at Israel hadde angrepet iransk jord, men disse ble senere tonet ned. Irans utenriksminister advarte i helgen Israel om å foreta nye handlinger mot landet, skriver NTB.

– Hvis Israel ønsker å begi seg ut på et nytt eventyr og handle mot Irans interesser, så kommer vårt neste svar til å bli umiddelbart og på høyeste nivå, sier Hossein Amir-Abdollahian.

Nye sanksjoner

Det amerikanske representanthuset har vedtatt nye sanksjoner mot Irans oljesektor, noe som ventes å bli vedtatt av Senatet i løpet av noen dager, ifølge Bloomberg.

Oljeprisen holder seg likevel nokså bra, mener analytiker.

– Det som er ganske overraskende er at til tross for den økte risikoen og spenningen i Midtøsten, ser ikke oljeprisen ut til å være altfor bekymret, sier leder for råvarestrategi i ING Groep, Warren Patterson.

Markedet vil først se at USAs sanksjoner påvirker Irans oljeeksport, før det reagerer, mener han.

Ellers denne uken legger noen av verdens største oljeselskaper frem sine tall for årets første kvartal, blant dem TotalEnergies, Chevron og Exxon Mobil.