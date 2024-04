Vår Energi-aksjen bryter teknisk støtte

Vår Energi-aksjen faller og bryter den tekniske støtten på 37-nivået. Samtidig kommer RSI ned igjen fra et overkjøpt område og bryter den positive undertonen og tester 50-nivået. Brudd ned vil signalisere lavere stigningstakt og åpne for fall i hovedchartet. Neste tekniske støtte kommer på 36- og på 35,65-nivået. Brudd på disse kan åpne for fall mot 34,65-nivået og 33,20-nivået, og kanskje 200 dagers glidende gjennomsnitt.