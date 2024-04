I fjor ble DOF børsnotert på nytt etter en omfattende restrukturering som endte i konkurs. Noteringskursen ble satt til 28 kroner, og i dag står aksjekursen i 77 kroner – tilsvarende en avkastning på hele 175 prosent.

Årsrapporten for 2023 viser at DOF-ledelsen har fått godt betalt. Konsernssjef Mons Aase hadde en samlet lønn inkludert bonus på 10,7 millioner kroner i fjor. Legger man til pensjon og annen godtgjørelse endte hans samlede kompensasjon på 10,9 millioner kroner.

Finansdirektør Hilde Drønen hadde en lønn på 5,1 millioner kroner. Nylig ble det kjent at hun går av som finansdirektør innen slutten av året. Drønen har vært finansdirektør i DOF siden 2005.

«Hilde har gitt selskapet et sterkt finansielt lederskap og har vært instrumentell i å posisjonere DOF for langtids suksess, spesielt gjennom den nylige restruktureringen», sa Aase i forbindelse med at avgangen ble kjent.

Flere millionlønninger

Av andre i ledergruppen er det verdt å trekke frem Petter Pharo som er konsernjuridisk direktør. Han hadde en lønn på 3,5 millioner kroner.

Jan Kristian Haukeland, som er visepresident for fornybarsatsingen, tjente 2,9 millioner kroner.

Bærekraftsdirektør Marianne Møgster tjente 2,2 millioner kroner, mens HR-direktør Toril Træen hadde cirka samme godtgjørelse.