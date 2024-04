– Sterke finansielle resultater fortsetter å gi attraktiv og forutsigbar aksjonæravkastning, sier Walker videre.

Vår Energi (Mill. USD) 1. kv./24 1. kv./23 Driftsinntekter 1.956 2.094 Driftsresultat 1.054 1.432 Resultat før skatt 850 1.276 Årsresultat 100 195

Været kan gi ny Balder-blemme

Når det gjelder selskapets oljefelter under bygging oppgis det at både Johan Castberg og det viktige prosjektet Balder X ventes å starte opp i fjerde kvartal i år. Det ser dermed ut til at Balder ikke blir utsatt enda en gang etter at Vår Energi i forbindelse med fjerdekvartalsrapporten måtte melde om tidssprekk på kjempeprosjektet.

Det er likevel et stort men. Til Balder-prosjektet jobber Vår Energi med oppgraderinger av det flytende produksjonsskipet (FPSO) «Jotun», som bygges på Rosenberg-verftet. FPSOen er 95 prosent ferdig, noe bak den reviderte tidsplanen, men planen er utseiling i august.

Dersom ikke utseilingen til feltet skjer før vintersesongen inntreffer, kan oppstarten i verste fall bli utsatt til slutten andre kvartal neste år.

Vår Energi har tidligere varslet nedskrivninger på Balder-feltet på 530 millioner dollar, som følge av lavere olje- og gasspriser og økte kostnader. Etter en prosjektgjennomgang i september i fjor identifiserte selskapet ytterligere investeringsbehov på 11,5 milliarder kroner for Balder X, noe som økte det samlede investeringsestimatet til 40,7 milliarder kroner.

Samtidig melder selskapet at 7 av 8 sanksjonerte prosjekter med planlagt oppstart innen slutten av neste år er mer enn 50 prosent ferdigstilt.

Svak kursutvikling

Vår Energi har prestert dårlig på børsen inn mot rapporten, med et fall på 8 prosent den seneste uken. I samme periode har Equinor og Vår Energi falt 5 og 7 prosent, mens oljeprisen er ned 3 prosent og europeiske gasspriser har rast 13 prosent.

Tirsdag steg aksjekursen 2 prosent i morgentimene.

«Gitt at aksjekursen har vært svak, og at selskapets utviklingsprosjekter går som planlagt, mener vi aksjekursen kan prestere bedre enn konkurrentene», skrev analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank i en oppdatering til sine kunder tirsdag morgen.