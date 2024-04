(Saken oppdateres)



Like før klokken 11 ble det meldt at lekkasjen var stanset, men at deler av anlegget fortsatt var stengt ned.

– Det er en tank som har lekket, og denne er nå avstengt, sier operasjonsleder Lars Rune Hagen til NRK.

En time senere hadde nødetatene rykket ut til anlegget etter melding om gasslekkasje ved Equinors anlegg på Melkøya. Ingen personer er skadd.

– Det jobbes på stedet med å finne årsaken til lekkasjen, skriver politiet på X /Twitter ved 11-tiden.

Politiet opplyser at det ikke var fare for befolkningen. Vindretningen er utover sjøen og ikke mot byen.

(NTB)