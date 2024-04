Oppnår langt lavere gasspris i Kina enn i Europa

Russlands fokus på å øke eksporten av gass til Kina viser seg å være mindre lukrativ enn den tidligere avhengigheten av leveranser vestover til europeiske markeder, skriver Bloomberg.

Prisen Kina betaler for russisk gass forventes å være opptil 28 prosent lavere enn de for Russlands gjenværende europeiske kunder, i det minste frem til 2027, ifølge den økonomiske oversikten utarbeidet av russiske økonomidepartementet.

Oversikten indikerer en økonomisk ulempe for Russland ved å bygge handelsrelasjoner med Kina midt i konflikten med Vesten etter Russland annektering av Krimhalvøya, etterfulgt av invasjonen av Ukraina. Allerede før invasjonen sa den russiske gassgiganten Gazprom at de så Kina som et fremtidig vekstmarked, med forventninger om at etterspørselen i de europeiske markedene ville avta mot slutten av dette tiåret.

I år estimerer departementet prisen på gasseksport til Kina på 257 dollar per 1.000 kubikkmeter sammenlignet med 320,30 dollar for vestlige markeder, ifølge sitt base-case scenario. Fra 2025 og gjennom 2027 er prisen Kina kommer til å betale estimert til å gradvis synke, mens den for leveranser vestover er forventet å være omtrent uendret, viser oversikten.

Gazprom leverer i dag gass direkte til Kina via rørledningen «Power of Siberia», og vil gradvis øke volumet til det planlagte årlige maksimumsnivået på 38 milliarder kubikkmeter neste år. I 2022, like før invasjonen i Ukraina, inngikk den russiske gassprodusenten en ny avtale om å levere 10 milliarder kubikkmeter gass i året til Kina, med planlagt oppstart i 2027.