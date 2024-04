Dagen etter at Vår Energi la frem sine tall, var Aker BP klare med sine onsdag morgen.

Kjell Inge Røkkes oljeselskap hadde inntekter på 3,08 milliarder dollar og dro inn 2,19 milliarder dollar fra driften. Resultat etter skatt havnet på 531 millioner dollar.

På forhånd var det ventet inntekter på 3,04 milliarder dollar, mens driftsresultatet og resultatet etter skatt var ventet til henholdsvis 2,10 milliarder og 470 millioner dollar, ifølge konsensus innhentet av selskapet selv.

– Vi leverte sterk drift og finansielle resultater i første kvartal. Olje- og gassproduksjonen økte, mens vi holdt kostnader og utslipp i sjakk. Vi er fornøyde med å rapportere enda et kvartal med robust kontantstrøm og en sterk finansiell posisjon som støtter pågående prosjekter og attraktive utbytter til aksjonærene, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i en børsmelding.

Utbyttet er på 60 cent pr. aksje for kvartalet, slik som tidligere meldt.

Når det gjelder Aker BPs utbyggingsprosjekter opplyses det at alt går som planlagt. Hanz-prosjektet er ferdig og produksjonen startet opp for et par dager siden, mens Tyrving går mot en raskere oppstart i fjerde kvartal.

Aker BP (Mill. USD) 1. kv./24 1. kv./23 Driftsinntekter 3.078 3.310 Driftsresultat 2.194 1.961 Resultat før skatt 2.090 1.824 Resultat etter skatt 531 187

Spørsmål rundt Johan Sverdrup

I forbindelse med fjerdekvartalsrapporten la Aker BP frem sine planer for olje- og gassproduksjonen i år, og den ventes til mellom 410.000 og 440.000 fat. Som vanlig er fasiten for første kvartal allerede lagt frem og den havnet på 448.000 fat.

En stor andel av produksjonen kommer fra det store og svært lønnsomme oljefeltet Johan Sverdrup på Utsirahøyden i Nordsjøen. Aker BPs andel av produksjonen var på 236.900 fat i første kvartal.

I februar var feltet gjennom en planlagt nedstengning på to uker, mens boreaktiviteten for å opprettholde produksjonen har fortsatt i kvartalet.

Tall fra Sokkeldirektoratet viser at Johan Sverdrup hadde 13 prosent vann i produksjonen i februar, opp fra 11 prosent i januar. En tilsynelatende liten endring, men det betyr at feltet produserer mindre olje enn tidligere.

«Om dette gjentar seg i tallene for mars, så er det alvorlig», var reaksjonen fra analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets.

Borer flere brønner

Feltoperatøren Equinor har varslet at produksjonen kommer til å starte en gradvis nedgang mot slutten av inneværende år, eller i begynnelsen av neste. Derfor er ikke det store spørsmålet om produksjonen skal falle fremover, men i hvilket tempo.

Boreprogrammet på Johan Sverdrup økes fra åtte til ti brønner i år, med inntil fem nye i første halvår og ytterligere fem planlagt i andre del av året, slik at antallet produserende brønner øker til 41. Det kan bidra til å holde produksjonen oppe.

Aker BP forventer fortsatt at produksjonen fra Johan Sverdrup gradvis vil falle fra toppen, det som kalles platåproduksjon, i slutten av inneværende år eller i starten av neste år.

– Vi har en selvfølgelig en produksjonsprofil på Johan Sverdrup som er reflektert i produksjonsguidingen vår. Kvartalet har vært omtrent «spot on» prognosene våre og feltet utvikler seg slik vi forventet, sier Hersvik under en pressebrief onsdag morgen.