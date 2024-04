Prosafe-aksjen til all-time low

Prosafe-aksjen sluttet på ny all-time low på 40 kroner tirsdag. På det laveste var aksjen nede på 39,50 kroner. Onsdag faller den til 39,0 kroner på det laveste. RSI brøt den positive undertonen den 17. april og falt ned i et oversolgt område under 30. Det kan åpne for en korreksjon opp, men så lenge de fallende trendlinjene i toppen av RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner opp bli forbigående. For å snu tendensen må RSI bryte 50-nivået og den første fallende trendlinjen. Det vil signalisere økende stigningstakt og kanskje et løft opp mot den tekniske motstanden på 45-nivået. Det må brytes på stigende omsetning for å åpne for videre oppgang mot neste tekniske motstand i området opp mot 51-nivået. Det kan være i ferd med å utvikles en litt slakere, fallende trend, som kan gi rom for oppgang mot 58-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt. For å signalisere et brudd på den fallende trenden må trolig RSI først bryte begge de fallende trendlinjene i toppen av RSI-chartet.