DNO-aksjen tester viktig nivå

DNO-aksjen har svingt kraftig den siste ukene og onsdag stanger den opp mot teknisk motstand på 10,48-nivået igjen. Brudd opp kan åpne for nye støt opp mot 11 kroner og kanskje forrige ukes høyeste.

Den positive undertonen er imidlertid brutt, men så lenge RSI holder seg over 50-nivået signaliseres det fremdeles økende stigningstakt og muligheter for at den stigende trenden fortsetter.

Ved eventuelle korreksjoner ned er det teknisk støtte på 10,25-nivået. Brudd på det kan i så fall åpne for fall mot 10 kroner, og kanskje bunnen i trenden og 200 dagers glidende gjennomsnitt.

