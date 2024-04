Resultatet for Eviny endte på 3,8 milliarder kroner i 2023, noe som er 2,4 milliarder høyere enn året før.

Styret i Eviny foreslår 1,3 milliarder kroner i utbytte til de 17 kommunene på Vestlandet, Statkraft og to lokale kraftlag som eier selskapet.

– Mer fornybar energi og økt kapasitet i strømnettet er avgjørende for å sikre lokale arbeidsplasser på Vestlandet, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konsernsjef i Eviny.

Lavere kraftpriser

Hovedårsaken til den store veksten i resultatet fra 2022 til 2023 er redusert grunnrenteskatt som følge av lavere kraftpriser i året som gikk. I tillegg kommer positive verdiforandringer på finansielle kontrakter.

Underliggende resultat – justert for verdiforandringer på sikringskontrakter og vesentlige engangseffekter – endte på 2 milliarder kroner i 2023. Det er 0,9 milliarder lavere enn i 2022. Hovedårsaken er fall i kraftprisene.

Eviny produserte 6,9 TWh vannkraft i 2023, noe som er 0,8 TWh mindre enn i 2022. Faktisk produksjon i 2023 var nok til å dekke det årlige strømforbruket i omtrent 430.000 boliger.

Vil investere 40 mrd.

Eviny har nylig lansert en ny konsernstrategi, som markerer et skifte i jakten på mer fornybar energi. Ambisjonen er å investere over 40 milliarder kroner i ny fornybar energi, strømnett og tiltak for energiomstilling/elektrifisering.

– Investeringene i fornybar energi i Norge er på det laveste siden 2010 og har falt med nesten 40 prosent siden 2018. Vi står overfor et avgjørende tiår for å omstille energisystemet vårt og unngå en norsk kraftkrise, sier Fresvik.

Forslaget fra styret om utbytte skal behandles på generalforsamlingen 21. mai.