Derfor bør investorer gå tallene ordentlig i sømmene.

– Om du bare ser på resultat pr. aksje, og ikke bryr deg om hva som driver det, så ser den hinsides bra ut, men om man går i detaljene så er det lite her som kommer til å trigge særlige estimatendringer blant konsensus, sier Evjen.

Kollega Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets stemmer i.

– Justert driftsresultat 5-6 prosent over konsensus er sterkt, men vi merker oss at det er drevet av markedsføringdivisjonen, som ikke investorene vektlegger stor verdi, og at produksjonen var helt på forventningen til markedet. Samlet sett burde det tilsi relativt små endringer i konsensusestimatene. Da burde aksjen handle lignende også. Når det er sagt, så er det underliggende veldig solid, sier Danske Bank-analytiker Vidar Lyngvær til Finansavisen.

Equinor (Mill. USD) 1. kv./24 1. kv./23 Driftsinntekter 25.135 29.224 Justert driftsresultat 7.533 11.916 Justert resultat 2.836 3.864 Justert resultat pr. aksje 0,91 1,59

Beholder utbyttet

Når det gjelder utdelingene til aksjonærene gjentar Equinor det som ble sagt på kapitalmarkedsdagen i februar. Etter uvanlig godt 2022, drevet av svært høye olje- og gasspriser, økte energikjempen utdelingene til 17 milliarder dollar i fjor. På kapitalmarkedsdagen i februar varslet selskapet at det vil dele ut 14 milliarder i 2024 og mellom 8-10 milliarder i 2025, før planen er å legge seg på rundt 5 milliarder i årene etter.

I første kvartal deles det ut ordinært og ekstraordinært utbytte på til sammen 70 cent pr. aksje.

I kvartalet har Equinor vært i søkelyset på grunn av havvindauksjonen Sørlige Nordsjø II, hvor utenlandske Ventyr gikk av med seieren. Equinor fikk applaus fra analytikerhold for å ha vært disiplinerte, etter at selskapet fikk stryk for kapitalallokeringen mot fornybar energi med lav avkastning etter kapitalmarkedsdagen.

Aksjekursen raste i perioden etter kapitalmarkedsdagen og hittil i år er den ned nesten 8 prosent. Høyere oljepriser har imidlertid gitt en rekyl den seneste måneden og nå er kursen tilbake omtrent der den var ved begynnelsen av året på 297 kroner.