Subsea 7 stiger på Oslo Børs torsdag morgen etter at undervannsentreprenøren la frem et godt kvartalsresultat.

Subsea 7 hadde inntekter på 1.395 millioner dollar i første kvartal, opp fra 1.246 millioner i samme periode året før.

Selskapet fikk et justert driftsresultat før av– og nedskrivninger (EBITDA) på 162 millioner dollar, tilsvarende en EBITDA-margin på 12 prosent. Det er opp fra 9 prosent for et år siden, men ned fra 15 prosent i foregående kvartal.

På forhånd var det ventet at det Kristian Siem-dominerte selskapet ville få inntekter på 1.410 millioner dollar, en justert EBITDA på 155 millioner og en EBITDA-margin på 11 prosent. Det viser estimater som selskapet selv har hentet inn fra 10 analytikere.

– Vi er i rute til å nå årets mål, sier konsernsjef John Evans i kvartalsrapporten.

Subsea 7 (Mill. USD) 1.kv/24 1.kv/23 Driftsinntekter 1.395 1.246 Driftsresultat 20 −15 Resultat før skatt 55 −26 Resultat etter skatt 29 −29



I første kvartal hanket Subsea 7 inn ordrer for 1,3 milliarder dollar, tilsvarende en såkalt book-to-bill på 0,9. Ved utgangen av kvartalet var den totale ordreboken på 10,4 milliarder dollar, ned fra 10,6 millioner dollar i foregående kvartal.

Selskapet opprettholder forventningene etter tredje og fjerde kvartal i fjor, der det guidet en omsetning på mellom 6 og 6,5 milliarder dollar og en EBITDA på mellom 950 millioner og 1 milliard dollar for 2024.

– Anbudsaktiviteten er høy både i subsea- og offshore vind-sektoren, sier Evans.

Som følge av at stadig mer av selskapets oppdrag er kontrakter som er vunnet i en periode der markedene har vært på vei opp og prisene bedre, ser selskapet fortsatt for seg en justert EBITDA-margin på mellom 18 og 20 prosent neste år.