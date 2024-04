- Vi tror aksjen vil stige

«Alt i alt tror vi at aksjen vil stige med 3–5 prosent i dag, men den innledende begeistringen kan resultere i en sterkere start på dagen,» skriver analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets om Aker Solutions i et notat torsdag morgen.

Kollegaen i Danske Bank tror aksjen kan stige 5–9 prosent.

Flere meglerhus venter kursoppgang for Aker Solutions etter at selskapet la frem en kvartalsrapport der både omsetning og resultater var bedre enn ventet.

Et godt ordreinntak førte også til at selskapet oppjusterte sine omsetningsforventninger, og det ser nå for seg at inntektene vil stige med 30 prosent i år, sammenlignet med fjoråret. Tidligere hadde selskapet sett for seg en vekst på 15 prosent.

«En sterk start, og konsensus bør øke estimatene for 2024-resultatet med rundt 9 prosent,» skriver analytiker Jørgen Lande i Danske Bank i sin oppdatering.

DNB Markets peker på at Aker Solutions' driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) lå 25 prosent over konsensusforventningene, men at det er på linje med meglerhusets forventninger. Selv om analytiker Huseby Karlsen venter kursoppgang, trekker han frem noen faktorer som kan dempe oppgangen, deriblant svak underliggende fri kontantstrøm.