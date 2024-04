Norges Bank Investment Management (NBIM), bedre kjent som Oljefondet, har signert en avtale om å kjøpe en andel på 49 prosent av en 644 MW solportefølje i Spania.

Prisen er 203 millioner euro, tilsvarende rundt 2,4 milliarder kroner.

«Porteføljen er verdsatt til totalt 414 millioner euro, tilsvarende rundt 4,8 milliarder kroner. Det vil ikke være noen ekstern finansiering involvert i transaksjonen», skriver NBIM i pressemeldingen.



Avtalen ble signert 23. april, altså for to dager siden.

Selgeren av andelen er det spanske strømselskapet Iberdrola, som vil fortsette som deleier og operatør av porteføljen.

Kjøpet er en utvidelse av porteføljen Oljefondet kjøpte fra Iberdrola i januar. Den gang betalte fondet 3,4 milliarder kroner for to solkraftanlegg og to landbaserte vindkraftanlegg i Spania og Portugal.

Den nye porteføljen består av to solkraftanlegg med en total installert kapasitet på 644 MW, tilsvarende det årlige elektrisitetsforbruket til rundt 400.000 spanske husstander.



«Et av prosjektene er operasjonelt, og det andre prosjektet er under utvikling med forventet ferdigstillelse i 2025. Norges Bank Investment Management vil ta eierskap i dette prosjektet så snart det er operasjonelt», opplyses det videre.

Fondet investerer i prosjekter innen infrastruktur for fornybar energi for å oppnå bedre diversifisering. Inntil 2 prosent av fondet kan investeres i unotert infrastruktur mot fornybar energi. Den første investeringen var i 2021, da Oljefondet kjøpte 50 prosent av havvindparken Borsele 1 & 2 i Nederland av danske Ørsted.