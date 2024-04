Brent-olje er opp 0,50 prosent til 88,46 dollar pr. fat torsdag formiddag. WTI-oljen er opp 0,51 prosent 83,23 dollar pr fat.

De amerikanske oljelagrene viste en overaskende nedgang i råoljelagrene på 6,368 millioner fat onsdag, mens det var ventet en økning på 1,6 millioner fat. Amerikanske bensinlagrene sank mindre enn ventet, mens destillatlagrene økte mer enn ventet.

«Den nåværende svakheten i olje prisen, etter å ha testet nivåer over 90 dollar pr. fat, skyldes et markedssentiment som fokuserer på globale økonomiske motvinder fremfor geopolitiske spenninger,» sa Emril Jamil, senior oljeanalytiker ved LSEG Oil Research.

Stort nytt funn i Namibia

Namibia blir kanskje en sentral aktør på den globale tilbudssiden, med verbal støtte fra OPECs generalsekretær Haitham Al Ghais, som ser landet som en lovende ny aktør etter Guyana. Under en internasjonal energikonferanse i Namibia bekreftet Al Ghais at «Namibisk olje og energi vil være essensielt for å møte fremtidig etterspørsel.»

I tillegg til OPECs støtte, har Portugals Galp Energia rapportert at de første undersøkelsene av Mopane-feltet i offshore Namibia, kan inneholde minst 10 milliarder fat olje, ifølge selskapet. Dette store funnet, sammen med andre oppdagelser i Orange-bassenget av selskaper som Shell Plc og TotalEnergies SE, understreker regionens potensial.