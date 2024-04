Equinor-aksjen snudde opp

Equinor-aksjen brøt den fallende sekundætrenden i slutten av mars og fortsatte opp mot bunnlinjen i den brutte stigende trenden. Etter en korreksjon i begynnelsen av uken snudde aksjen opp igjen. Den tekniske motstanden på 299-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt ble brutt torsdag formiddag. Samtidig snudde RSI opp etter å ha testet 50-nivået i RSI-chartet. Dette kan åpne for oppgang mot neste tekniske motstand på rundt 311 kroner og kanskje toppen fra forrige fredag på 313,90 kroner. Neste tekniske motstand kommer opp mot 317 kroner og i området fra 317 og opp mot i overkant av 323,40-nivået. Ved eventuelle korreksjoner ned er det teknisk støtte ved 200 dagers glidende gjennomsnitt og 299-nivået. Et eventuelt brudd på det nivået kan åpne for testing av den tekniske støtten på 290- og 283-nivået.