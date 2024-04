Oljeprisene trekker noe oppover fredag.

Juni-kontrakten for Brent-oljen står i 89,53 dollar pr. fat, opp 0,6 prosent (51 cent) siden midnatt og opp fra 87,49 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen står i 84,03 dollar pr. fat, opp 0,6 prosent hittil i dagens handel.

Oppgangen kommer etter uttalelser fra USAs finansminister Janet Yellen i et intervju med Reuters torsdag om at amerikansk økonomi er i en sterkere posisjon enn gårsdagens BNP-tall ga inntrykk av.

– Det jeg fokuserer mest på er styrken i privat forbruk og investeringer. Disse to elementer av endelig etterspørsel kom inn i tråd med fjorårets vekstrate, så dette er den amerikanske økonomien som viser vedvarende, robust vekst. Hovedtallene var litt «off», men av grunner som er spesielle og ikke egentlig indikerer underliggende styrke, sa hun.

Samtidig fortsetter spenningen i Midtøsten, der Israel har trappet opp luftangrepene på Rafah etter å ha sagt at de ville evakuere sivile fra byen og sette i gang et fullstendig angrep til tross for alliertes advarsler.

Oljeinvestorer vil fredag også ha øynene rettet mot nye signaler om inntjening og marked fra Chevron og Exxon Mobil, som begge legger frem kvartalsrapporter.