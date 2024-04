Utfordringer knyttet til nedskrivninger vedvarer

I en analyse fra Clarksons skriver analytiker Roald Hartvigsen at Okea har hatt en solid start på året, samtidig som utfordringer knyttet til nedskrivinger vedvarer.

Førstekvartalsresultatet viste en produksjon som var høyere enn både Clarksons og konsensus forventet. Kombinert med høye oljepriser førte dette til en sterk kontantstrømgenerering (eks. gjenværende betaling for Statfjord) for perioden.

Analysefakta Aksje: Okea

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 30 (28)

Analytikeren fryktet en ny Statfjord-nedskriving. Kontinuerlige nedskrivinger av goodwill i en tid med høye oljepriser kan indikere betydelige problemer, og investorer bør opptre med forsiktighet, argumenterer Hartvigsen.

Hartvigsen beskriver Okea som en svært oljeprissensitiv investering på kort sikt, samtidig som han har nedjustert EPS-estimatene til seks kroner for 2024 (med en oljepris på 85 dollar pr. fat), 5,8 kroner for 2025 (80 dollar pr. fat) og 3,7 kroner for 2026 (76 dollar pr. fat).

Analytikeren gjentar kjøpsanbefalingen på Okea, samtidig som han har oppjustert kursmålet fra 28 til 30 kroner.

Det nye kursmålet reflekterer fortsatt 20 prosent rabatt til beregnet verdijustert egenkapital på 37 kroner pr. aksje, ettersom gjennomføringsrisiko og mangel på klarhet i utbyttepolitikken antas å tynge aksjen de neste 6-12 månedene.

Fredag omsettes Okea-aksjen for 26,42 kroner, opp 0,6 prosent.

