I prat om gigantisk gassavtale

Tyrkia er i samtaler med den amerikanske oljegiganten ExxonMobil om en milliardavtale for å kjøpe flytende naturgass (LNG) for å redusere sin avhengighet til russisk energi.

Landet, som importerer nesten all sin gass, søker å bygge en ny portefølje som vil gjøre det mindre avhengig av enkelte partnere, sa den tyrkiske energiministeren Alparslan Bayraktar i et intervju med Financial Times.

Samtalene kommer i kjølevannet av en stadig bedre relasjon mellom Tyrkia og USA, etter at Ankara droppet sin veto mot at Sverige ble medlem av Nato tidligere i år. I tillegg har Washington gått med på å selge F-16 jagerfly til Tyrkia for milliarder av dollar.

12 milliarder kroner

Tyrkia ville sikre seg opptil 2,5 millioner tonn LNG i året gjennom den langsiktige avtalen som diskuteres med Exxon, sa Bayraktar, og la til at avtalen kunne vare i et tiår.

Avtalen på potensielle 2,5 millioner tonn LNG, ville for øyeblikket koste omtrent 1,1 milliarder dollar, ifølge avisen. Videre vil volumet være nok til å dekke 7 prosent av Tyrkias gassforbruk i fjor.

Exxon verifiserte at det hadde innledende samtaler med den tyrkiske regjeringen angående potensielle LNG-muligheter, men ville ikke kommentere på detaljene.