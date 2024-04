Strateg: – Den geopolitiske risikoen har avtatt betydelig

Oljeprisen faller etter press fra USA om fredsforhandlinger mellom Hamas og Israel.

USAs utenriksminister vil ifølge Bloomberg News trappe opp innsatsen for å sikre en våpenhvile på Gaza under et besøk i området, og Det hvite hus sier Israel ha gått med på å lytte til bekymringene og holde igjen en invasjon av Rafah til etter møtet med amerikanerne.

Juni-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 0,89 prosent til 88,70 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,82 prosent til 83,16 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 89,39 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen har i år steget på produksjonskuttene til Opec+, samt urolighetene i Midtøsten. Samtidig tynger et skifte i forventningene til den amerikanske pengepolitikken, og investorene følger nå nøye med på onsdagens møte i Federal Reserve og mulighetene for rentekutt i år.

– Den geopolitiske risikoen har avtatt betydelig, sier råvarestrateg i ING, Warren Patterson, til Bloomberg News. ING forventer fortsatt et «dypt underskudd» dette kvartalet, men Patterson påpeker at utsiktene for andre halvår er mindre klare og avhenger i stor grad av politikken til Opec+.