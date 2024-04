Verdikollaps i Aker Horizons

I mars varslet Aker Carbon Capture og SLB (tidligere Schlumberger) at selskapene vil slå sammen sine respektive karbonfangstvirksomheter, og danne et joint venture-selskap.

Avtalen innebærer at SLB vil betale over 4 milliarder kroner for 80 prosent av aksjene i Aker Carbon Capture Holding (ACCH), hvor driften ligger. I tillegg vil Aker Carbon Capture holde igjen 400 millioner kroner i kontanter.

Aksjekursen i Aker Carbon Capture er ned rett under 50 prosent så langt i år. Børsverdien er nå 4,2 milliarder kroner – mer enn det dobbelte av morselskapet.

Ingen nedskrivninger i Mainstream

Som vanlig var det på forhånd knyttet spenning til om Aker Horizons ville foreta nedskrivninger i datterselskapet Mainstream.

Forsinkelser har gjort at selskapet havnet i mislighold med långivere, og i slutten av juli i fjor børsmeldte Aker Horizons at Mainstream hadde påbegynt en rettslig restrukturering for de to datterselskapene Huemul og Condor i det søramerikanske landet. Prosessen ble gjort for å rydde opp i kapitalstrukturen, reforhandle gjeld og skyte inn ny kapital.

Verdiene holdes i ro på 7,7 milliarder kroner slik at de unoterte eiendelene verdsettes til 10,4 milliarder – en sterk kontrast til verdiene analytikerne som følger selskapet legger til grunn.

For eksempel mener analytikerne i Clarksons at Mainstream-verdiene er 60 prosent lavere enn tallene Aker Horizons opererer med.

Mainstream hadde et driftsresultat på minus 687 millioner euro i fjor, eller 8,1 milliarder kroner regnet om til dagens dollarkurs. Aker Horizons opplyser at Mainstream måtte utsette rentebetalinger i første kvartal i år, noe som jekket opp nettgjelden med 80 millioner euro til 840 millioner – rett under 10 milliarder kroner.