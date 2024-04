BW Energy har signert en salg/leaseback med Minsheng Financial Leasing for MaBoMo-produksjonsfasiliteten på Dussfau-lisensen.

Avtalen vil gi et brutto salgsproveny på 150 millioner dollar –1,7 milliarder kroner – under en tiårig leieperiode, med opsjon for å kjøpe enheten fra slutten av det syvende året.

Transaksjonen vil frigjøre netto 110 millioner dollar – 1,2 milliarder kroner – i likviditet i BW Energy, på linje med selskapets arbeidsinteresse i lisensen. Provenyet vil brukes til finansieringen av selskapets vekststrategi, inkludert fortsatte utviklingsprosjekter i Gabon.

I en separat melding fremgår det at Panoro Energy vil motta et salgsproveny på 26,3 millioner dollar fra transaksjonen, ifølge TDN Direkt.