OPECs oljeproduksjon falt i april

OPECs oljeproduksjon har falt i april, viser en Reuters-undersøkelse tirsdag. Dette ble gjenspeilet ved en lavere eksport fra Iran, Irak og Nigeria på bakgrunn av frivillige tilbudskutt fra de enkelte medlemslandene som er avtalt med den bredere OPEC+-alliansen. De største produksjonskuttene i april kom fra Iran, Nigeria og Irak, skriver Reuters.

Oljeproduksjonen i Iran, som er unntatt fra kvoter, falt sammenlignet med produksjonstall for mars måned. Iran hadde en av OPECs største produksjonsøkninger i 2023, til tross for at USAs sanksjoner fortsatt er på plass.

Irak lovet i mars å redusere eksporten for å kompensere for at landet pumper mer olje enn OPECs mål, men data mandag viste at landet ikke innfridde løftet i forrige måned. Ifølge undersøkelsen er produksjonen i april noe lavere enn i mars.

OPEC pumpet 26,49 millioner fat per dag i april, hvilket er en nedgang på 100 000 fat per dag fra den reviderte totalproduksjonen for mars. Flere medlemmer av OPEC+, som inkluderer OPEC, Russland og andre allierte, innførte nye kutt i januar for å motvirke økonomisk svakhet og økt tilbud utenfor kartellet. Produsentene ble i mars enige om å videreføre kuttene ut juni. OPEC+ skal etter planen møtes 1. juni for å beslutte sine neste produksjonspolitikk.