Onsdag morgen faller oljeprisen for tredje dag på rad, der juni-kontrakten for Brent-oljen faller med 1 prosent til 85,47 dollar fatet. Samtidig er amerikansk lettolje (WTI) ned 1,1 prosent til 81,04 dollar pr. fat.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 85,83 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag. Dermed er også hele oljeprisoppgangen man så i april visket ut, og man er tilbake på nivåer som man så i slutten av mars.

Ifølge Reuters er det forventninger om at en våpenhvileavtale mellom Israel og Hamas er i sikte, etter at Egypt igjen gjør et forsøk på å gjenoppta forhandlingene mellom de to partene, som er med på å presse prisen nedover denne uken.

– Potensialet for en våpenhvileavtale mellom Israel og Hamas har lettet bekymringene for eskalering av konflikten og eventuelle mulige forstyrrelser i forsyningen, sa analytikere fra ANZ i en melding til Reuters onsdag.

Samtidig er det en økning i oljelagre og oljetilførsel i USA. Landets produksjon økte til 13,15 millioner fat pr. dag i februar fra 12,58 millioner i januar, som tilsvarer den største månedlige økningen på omtrent tre og et halvt år, ifølge Reuters.

– Fortsatte tegn på inflasjon økte også bekymringene for etterspørselen etter råolje. Dette kommer før den amerikanske kjøresesongen, hvor etterspørselen etter bensin øker kraftig, sa analytikere fra ANZ.

OPEC-produksjon falt

Tirsdag publiserte Reuters en undersøkelse som viste at OPECs oljeproduksjon falt i april.

Dette kommer etter en lavere eksport fra Iran, Irak og Nigeria på bakgrunn av frivillige tilbudskutt fra de enkelte medlemslandene som er avtalt med den bredere OPEC+-alliansen.

OPEC pumpet 26,49 millioner fat per dag i april, hvilket er en nedgang på 100 000 fat per dag fra den reviderte totalproduksjonen for mars.

Flere medlemmer av OPEC+, som inkluderer OPEC, Russland og andre allierte, innførte nye kutt i januar for å motvirke økonomisk svakhet og økt tilbud utenfor kartellet.

Produsentene ble i mars enige om å videreføre kuttene ut juni. OPEC+ skal etter planen møtes 1. juni for å beslutte sine neste produksjonspolitikk.