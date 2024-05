Overraskende lagertall presser oljeprisen

Tall fra det amerikanske energidepartementet (EIA) viser at råoljelagrene i USA steg med 7,3 millioner fat forrige uke. Til sammenligning ble det et lagertrekk på 6,4 millioner fat uken før der igjen.

Forrige ukes oppgang står i kontrast til konsensus som ifølge Trading Economics ventet et lagertrekk på 2,3 millioner fat.

Bensinlagrene økte med 344.000 fat, mot en nedgang på 634.000 fat uken før der igjen.

Oljeprisen svekker seg markant onsdag, og var ned 2,56 prosent til 85,6 dollar fatet før de amerikanske lagertallene. Brent-oljen svekket seg ytterligere en halv dollar etter at tallene ble kjent, Det samme gjorde WTI-oljen som onsdag handles til like under 81 dollar fatet.