Solcelleselskapet Otovo har i lang tid strevet med lønnsomhet, og årets første kvartal ble intet unntak. Selskapet tapte 108 millioner på driften, på en omsetning på 168 millioner kroner.

Omsetningen falt med over en tredjedel fra første kvartal året før, da selskapet hadde inntekter på 269 millioner kroner. Tapene økte også noe, opp fra 97 millioner i rødt i fjor.

Otovo (Mill. kr) 1. kv./24 1. kv./23 Driftsinntekter 167,5 268,5 Driftsresultat −107,5 −97,1 Resultat før skatt −86,8 −56,1 Resultat etter skatt −86,8 −54,2

Antallet installasjoner falt med 13 prosent fra første kvartal året før, ned til 1.704 installasjoner. Nedgang i nøkkelmarkedet Skandinavia fremheves som årsak, samtidig som selskapet forventer en moderat vekst i salget fremover, drevet av markedene i Italia, Frankrike og Østerrike.

–De siste kvartalene har vært utfordrende, men vår forretningsmodell holder stand, påpeker selskapets grunnlegger og administrerende direktør Andreas Thorsheim. Han kan vise til at Otovo økte marginene med over 20 prosent, uten at det hindret tapene.

Skal redusere ansatte

Selskapet har tidligere iverksatt flere tiltak for å redusere kostnadene, blant annet i form av en reduksjon i antall ansatte. Opp mot 100 millioner kroner skal spares innen tredje kvartal, og antallet ansatte skal ned med opptil 90 stykker.

– Vi følger nøye med på kostnader og ansettelser, samtidig som vi bygger et robust selskap med den riktige kostnadsstrukturen. Vi ønsker en lav og fleksibel base med muligheten til å vokse i attraktive markeder, kommenterer Thorsheim.

Selskapet har 434 millioner kroner tilgjengelig på konto.

– Våre forventninger om økte volum fremover, samt en stram kostnadsdisiplin og tilgjengelige kontanter gjør at Otovo er godt posisjonert for vårt mål om å oppnå lønnsomhet, sier Thorsheim, som har tapt store papirverdier på sin 3 prosent eierandel i selskapet.

Forlot skuta

Otovo har vært et sorgens kapittel på børsen, med en nedgang på 57 prosent hittil i år og 87 prosent på et år. Å Energi er største eier med 31 prosent av aksjene, mens det svenske investeringsselskapet Axel Johnson Gruppen eier 24,5 prosent.

For kun en måned siden valgte styreleder Peter Mellbye å forlate skuta, sammen med nær halve styret. Et nytt styre ble satt sammen på generalforsamlingen 17. april.