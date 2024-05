800 millioner til Solstad-skip

Solstad Offshore er tildelt flere nye kontrakter med en samlet verdi på rundt 800 millioner kroner, opplyser Skudeneshavn-rederiet torsdag.

Total varighet for kontraktene estimeres til 600 dager, inkludert mobilisering og demobilisering.

Tre av kontraktene gjelder tjenester ved havvindprosjekter i Asia, mens to omhandler konstruksjons- og installasjonsarbeider i Vest-Afrika.

Asiatisk havvind

Konstruksjonsskipet «Normand Baltic» er tildelt to av havvindkontraktene. Den ene gjelder kabelreparasjonsarbeider og har en varighet på minst 70 dager, med oppstart nå i andre kvartal. Den andre kontrakten gjelder «walk to work»-tjenester samt tjenester med fjernstyrte farkoster på et annet havvindprosjekt, der varigheten oppgis til 150 dager, med oppstart i første kvartal neste år.

Den tredje havvindrelaterte kontrakten er gitt til konstruksjonsskipet «Normand Australis», som skal yte installasjonstjenester. Her er varigheten 90 dager, med oppstart nå i andre kvartal.

Vest-Afrika

Den ene kontrakten i Vest-Afrika er gitt til konstruksjonsfartøyet «Normand Sentinel». Her er det snakk om konstruksjonsarbeider under vann, med en varighet på 190 dager og oppstart nå i andre kvartal.

Den andre gjelder ankerhåndteringsfartøyet «Normand Prosper», som skal bistå i et FPSO-installasjonsprosjekt i Vest-Afrika. Her estimeres varigheten til 60 dager, med oppstart nå i andre kvartal.

De fire aktuelle fartøyene eies alle av Solstad Maritime, der Solstad Offshore har en eierandel på 31,6 prosent.