Statnett-sjefen går av

Konsernsjef i Statnett Hilde Tonne har i dag varslet styret om at hun ønsker å fratre sin stilling så snart en etterfølger er på plass, går det frem av en pressemelding.

Tonne har vært konsernsjef siden mars 2021, kort tid før det grønne skiftet skjøt fart og uroen tok seg opp i energimarkedene med den russiske invasjonen av Ukraina.

– Etter over tre år som konsernsjef i Statnett, er jeg glad for å se at selskapet er godt i gang med å levere på strategien «Det Grønne Taktskiftet» vi etablerte i 2021. Det har vært noen intense år med stor omstilling av selskapet, og jeg har kommet frem til at det er et naturlig tidspunkt for meg å gi stafettpinnen videre, sier Tonne i en kommentar.

Det grønne skiftet

Tonne vil fortsette i Statnett inntil konstituert eller ny konsernsjef er på plass. Styret vil snarlig sette i gang prosessen med å finne en ny konsernsjef, heter det.

Gjennom «Det Grønne Taktskiftet" har Statnett iverksatt flere tiltak for å øke tempoet i energiomstillingen. Større investeringer og transformasjoner er ifølge meldingen satt i gang for å sikre et robust nett som kan håndtere den store økningen i forbruk og elektrifisering.