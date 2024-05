Første tap på 24 år

Den russiske energigiganten Gazprom rapporterte torsdag sitt første årlige netto tap på 24 år. Dette kommer som følge av fallende forsendelser til Europa og lavere priser for drivstoff.

Gazprom rapporterte et tap på 629 milliarder rubler, som tilsvarer 6.84 milliarder dollar. Året før hadde energiselskapet en nettoinntekt på 1,23 billioner rubler.

Aksjene falt med opptil 4,4 prosent, noe som er den største nedgangen på over et år. I fjor droppet selskapet å betale utbytte, og markedet uttrykker bekymringer for utbytteutsiktene fremover. Gazproms største aksjonær er den russiske regjeringen.

Tapet skyldes hovedsakelig begrensede gassstrømmer til Europa. Samtidig har fallende gasspriser på grunn av mildt vær, lav etterspørsel og overfylte lagre har også bidratt til nedgangen. På en annen side har inntektene fra olje- og kraftvirksomheter økt.