I første kvartal 2024 fikk Hexagon Purus inntekter på 407 millioner kroner, en økning på 67 prosent fra første kvartal 2023. Samtidig hadde de en EBITDA på minus 97 millioner kroner, med en EBITDA-margin på minus 24 prosent, en forbedring fra minus 46 prosent i første kvartal 2023.

I fjor endte omsetningen på 1,3 milliarder kroner for hydrogen- og batteriselskapet Hexagon Purus. Dette var en økning på 37 prosent mer enn de 964 millioner kronene selskapet omsatte for året før. Likevel tapte Hexagon Purus 684 millioner kroner i fjor, mot et tap på 432 millioner kroner året før.

Hexagon Purus ble i 2020 skilt ut fra Hexagon Composites og børsnotert som et eget selskap. Selskapet leverer hydrogentanker for transportsektoren og batteripakker for hydrogen- og batterielektriske kjøretøy.

Det siste året er aksjen ned drøye 70 prosent og hittil i år ned over 50 prosent. I en analyse fra DNB Markets tidligere denne uken skrev Helene Kvilhaug Brøndbo at hun ser utfordringer knyttet til høye finansieringsbehov og usikkerhet rundt finansiering som negative faktorer for aksjen. Hun sablet ned kursmålet med 50 prosent, fra 11 til 6 kroner, og nedgraderte fra kjøp til hold.