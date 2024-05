TotalEnergies etterforskes for uaktsomt drap i Mosambik

Bakgrunnen er at selskapet er anmeldt av flere overlevende og etterlatte. De anklager det franske selskapet for ikke å ha gjort nok for å beskytte ansatte i selskaper de samarbeidet med.

TotalEnergies var i ferd med å bygge et stort anlegg for flytende gass i Mosambik da angrepet skjedde 24. mars 2021.

De overlevende og etterlatte hevder at selskapet blant annet lot være å sørge for drivstoff til helikoptre som kunne ha evakuert sivile fra området.

Det var en IS-tilknyttet gruppe som gikk til angrep på havnebyen Palma. Angrepet i Cabo Delgado-provinsen varte i flere dager og endte med at hundrevis av mennesker ble drept. Noen av ofrene ble halshogd, og tusenvis flyktet fra hjemmene sine.

En talsmann for TotalEnergies sier til nyhetsbyrået AFP at selskapet avviser anklagene på det sterkeste. Han framholder at selskapet sørget for at 2500 mennesker ble evakuert fra anlegget, blant dem ansatte i andre selskaper.

(NTB)