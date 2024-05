Dette gjør verdens største oljeeksportør som et nytt tiltak for å stramme inn oljemarkedet og unngå et overskudd av olje, melder Bloomberg.

Det statlige energiselskapet Aramco har annonsert at de øker prisen for juni-leveranse av Arab Light med 90 cent til 2,90 dollar over den offisielle salgsprisen for Midtøsten-olje. Disse prisene gjelder for kunder i Asia, hvor den desidert største kundegruppen ligger. Også prisene på andre oljetyper vil øke.

Med Saudi-Arabia i front har OPEC i lengre tid hatt som mål å øke de globale oljeprisene for å styrke egne budsjetter. Det Internasjonale Pengefondet (IMF) har tidligere anslått at kongeriket trenger en oljepris på nær 100 dollar kun for å få budsjettet i balanse.

I april i fjor ble det kjent at OPEC ville midlertidig kutte produksjonen med en million fat per dag for å oppnå nettopp dette. Oljeprisen har imidlertid strevet med å holde seg oppe, blant annet grunnet økt produksjon i USA og andre vestlige land.

Den seneste tids uro i Midtøsten sendte oljeprisene opp betydelig, men nå som det er få tegn til nye eskaleringer mellom Iran og Israel har risikopremien nær forsvunnet.