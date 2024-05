Oljeprisen snur opp?

Brent-oljen falt til 82,78 dollar på det laveste i forrige uke, etter at det ble utviklet en hode-skulder-formasjon som åpnet for fall til 83 dollar. Mandag korrigerer den litt opp og tester den tekniske motstanden på 83,40-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt.

Etter bruddet på den stigende trenden tilsier teorien at bunnlinjen i den brutte trenden skal testes før den videre retningen stakes ut.

Ved korreksjoner opp er det teknisk motstand på 85-nivået og mer opp mot 87-nivået. Disse må brytes for å åpne for videre oppgang mot 89- og kanskje 91-nivået igjen.

Fall under forrige ukes bunn på 82,78 dollar kan åpne for testing av den tekniske støtten på 81,45-nivået og kanskje 80-nivået.

Ved at det er blitt satt fallende topper i RSI-chartet er det også dannet en fallende trendlinje. Denne og 50-nivpet må brytes for å signalisere økende stigningstakt og åpne for nye oppturer mot tidligere topper i april på 91 og 92 dollar.

WTI-oljen har også punktert bunnlinjen i den stigende trenden, etter å ha dannet en hode-skulder-formasjon. Den også korrigerer litt opp igjen mandag, mot den brutte bunnlinjen i trenden og 200 dagers glidende gjennomsnitt.

WTI: Den stigende trenden er punktert og bunnlinjen testes nå fra undersiden. Chart: Tradingview / Finansavisen

Brudd gjennom 200 dagers snitte kan åpne for oppgang mot 80,50-nivået og kanskje halslinjen i den brutte trenden. Følg med i RSI-chartet. Brudd på den fallende trendlinjen kan være et første signal om en mulig større korreksjon opp mot de nevnte nivåene.

På undersiden er det teknisk støtte på 77-, 76- og 75-nivået. Brudd på et nivå kan åpne for testing av neste tekniske støtte.

Se den tekniske analysen av oljeprisen i videoruten over.



