– Det var et veldig bra kvartal. EBITDA vokser, kontantbidraget vokser og vi fortsetter å redusere gjeldsgraden, sier konsernsjef Dag Skindlo i Archer til Finansavisen.

Det John Fredriksen-dominerte oljeserviceselskapet økte både omsetning og driftsresultat i årets første kvartal, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Selskapet forbedret også bunnlinjen, selv om den var negativ med 11 millioner dollar. Skindlo påpeker at det underliggende nettoresultatet likevel er positivt, og viser til at det er i pluss med i underkant av 3 millioner dollar når det justeres for amortisering av refinansieringskostnader og urealiserte valutaeffekter.

–Et selskap i vekst

Siden 2020 har Archer hatt en inntektsvekst på 12 prosent pr. år, EBITDA har vokst med 16 prosent årlig, mens gjeldsgraden (netto rentebærende gjeld i forhold til EBITDA) er redusert fra 5,1 til 2,8 ved utgangen av første kvartal.

– Vi er et selskap i vekst. Vi har god drift i alle segmenter, og spesielt innen brønnservice, hvor vi vokser bra internasjonalt, sier konsernsjefen.

I forrige kvartal kom Archer med en ny guiding for 2024. Denne opprettholdes, noe som betyr at selskapet ser for seg en EBITDA-vekst på 15-20 prosent i år og at gjeldsgraden skal falle til mellom 2,4 og 2,7 ved utgangen av året.

– EBITDA-veksten vi guider på er bedre enn det de store, globale oljeserviceaktørene kan vise til, sier Archer-sjefen.