Inntektsfall for Saudi Aramco

Omsetningen i kvartalet endte på 27,27 milliarder dollar, som tilsvarer rundt 295 milliarder norske kroner etter dagens kurs. I samme kvartal 2023 var inntektene på 31, 88 milliarder dollar.

Årsaken til nedgangen er kutt i oljeproduksjonen. Selskapet opplyser at de produserer 9 millioner fat olje per dag, langt under kapasiteten på 12 millioner fat per dag.

Landene i OPEC+, blant dem Saudi-Arabia, har siden oktober 2022 gjennomført en serie produksjonskutt for å holde oljeprisen oppe.

(NTB)