Ny styreleder i Fornybar Norge

Steffen Syvertsen er toppsjef for kraftselskapet Å Energi, (tidligere Agder Energi og Glitre Energi, red.anm.) som er en av landets største kraftprodusenter med en normalårsproduksjon på 11,3 terrawattimer (TWh).

Selskapet han leder har investert milliardsummer i de grønne tapsslukene Morrow Batteries og Otovo, noe som tidligere har høstet kritikk.



Under Fornybar Norges generalforsamling i Oslo ble Syvertsen utpekt som arvtager etter Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, som har ledet styret de siste fire årene.

– Norge trenger mer fornybar energi og mer nett dersom vi skal klare å nå våre ambisjoner og klimaforpliktelser. De nye næringene vi skal leve av i fremtiden må gå på ren energi, sier den nyvalgte styrelederen.

Bytter halve styret

Under generalforsamlingen fikk styret i Fornybar Norge også fire andre nye medlemmer:

Anne Nysæther, administrerende direktør i Elvia

Siri Espedal Kindem, leder for fornybar energi i Equinor

Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft

Arnstein Flaskerud, konserndirektør i Elmera Group

Syvertsen erkjenner at han blir styreleder for en organisasjon som representerer en næring med omdømmeutfordringer. Han mener næringen må ta sin del av ansvaret for at det er blitt slik.

– Fornybarnæringen og industrien lever i et skjebnefellesskap som er viktig for sikkerhet, konkurransekraft, arbeidsplasser og klima. Industrien kan ikke vokse uten å fjerne utslipp, og de kan ikke fjerne utslipp uten mer fornybar kraft, sier han og legger til:

– Denne sammenhengen mellom kraft, industri, arbeidsplasser og klima må fornybarnæringen, industrien, politikere og folk flest forstå. Det er vårt ansvar å få frem denne sammenhengen.