PGS melder om et driftsresultat (EBIT) på 26,7 millioner dollar i første kvartal 2023, opp fra minus 16,1 millioner dollar i samme periode i fjor.

Inntektene gikk fra 143,1 til 217,2 millioner dollar.

– Jeg er veldig fornøyd med å se en god start for multiklient «late sales» i 2024, med fremgang i første kvartal og mange aktive muligheter som leder inn i andre kvartal. Vi har et godt posisjonert og geografisk diversifisert multiklientbibliotek som tiltrekker seg stor kundeinteresse, sier PGS-sjef Rune Olav Pedersen i en kommentar.

Fra minus til pluss

Såkalte produserte inntekter (bokført ut fra hvor langt prosjektene er kommet) landet på 222,6 millioner dollar i første kvartal, og steg fra 172,2 millioner dollar i samme periode i fjor. Produsert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 71,5 til 112,5 millioner dollar, mens produsert EBIT ble snudd fra minus 19,7 til 26,1 millioner dollar.

Nye multiklient-prosjekter ble ifølge selskapet hovedsakelig anskaffet i Sør-Amerika og Middelhavet, med en oppnådd forhåndsfinansiering på 106 prosent av den kapitaliserte investeringen. Forventningen er at forhåndsfinansieringen vil øke i de kommende kvartalene fra «økonomisk robuste» multiklient-prosjekter.

Inntektene fra kontraktsarbeidet i første kvartal karakteriseres som sterke, og prosjektlønnsomheten var på linje med nivåene fra sommersesongen 2023. Kapasitetsutnyttelsen steg sammenlignet med fjerde kvartal, men selskapet røk likevel på standby-tid, noe som gjenspeiler et dempet kjøpsmarked gjennom vinteren.

– Attraktive rater

PGS landet flere kontrakter mot slutten av kvartalet, og ordreboken steg sammenlignet med kvartalet før. Ved utgangen av første kvartal var den oppe i 375 millioner dollar.

«Inklusive nylige tildelinger har vi booket det meste av vår kapasitet godt inn i andre halvår til attraktive rater», heter det i rapporten.

Videre beskrives fremgangen som god for fornybar energi-virksomheten, og spesielt havvind. Inntektene fra New York Bight-prosjektet ble bokført til 13 millioner dollar i kvartalet, og selskapet er oppmuntret av mulighetene for ytterligere engasjementer offshore.

Om den nært forestående sammenslåingen med TGS skriver PGS at britiske konkurransemyndigheter vil komme med sin såkalte «fase 1»-beslutning senest 11. juni. Forventningen er at transaksjonen fullføres på eller rundt 1. juli.