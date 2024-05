Boligriggselskapet Prosafe hadde inntekter på 34 millioner dollar i årets første kvartal, opp fra 14,3 millioner dollar i tilsvarende periode i fjor.

Selskapet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 7,2 millioner dollar, opp fra en negativ EBITDA på 6,4 for et år siden. Oppgangen er hovedsakelig drevet av høyere utnyttelse av borligriggene. Utnyttelsen steg til 56,3 prosent i kvartal, fra 28,6 prosent for et år siden.

Før skatt måtte imidlertid selskapet bokføre et tap på 7,6 millioner dollar, noe som likevel er en forbedring i forhold til første kvartal i fjor da det fikk et tap på 21,2 millioner.

Ved utgangen av kvartalet hadde Prosafe en likviditet på 63,4 millioner dollar, sammenlignet med 74,6 millioner ved inngangen til året. Selskapet opplyser i kvartalsrapporten at det ser på muligheter for å styrke likviditeten og balansen fremover.

Senest i oktober i fjor hentet Prosafe 350 millioner kroner i en rettet emisjon.

Prosafe (Mill. USD) 1.kv/24 1.kv/23 Driftsinntekter 34,0 14,3 Driftsresultat −0,4 −13,9 Resultat før skatt −7,6 −21,2 Resultat etter skatt −8,6 −21,7



Prosafe-sjef Terje Askvig er optimistisk til utsiktene, og venter høyere utnyttelse, bedre dagrater og resultatvekst.

– Prosafe deltar i en rekke kommersielle diskusjoner, og er i gang med anbud for arbeid i 2025 og fremover. Aktivitetsnivået bekrefter et gunstig marked for boligrigger, sier Askvig i kvartalsrapporten.

– I Nordsjøen har vi åpen kapasitet i høyende-flotellmarkedet. Fortsatt høy operasjonell effektivitet, kombinert med kontraktsforlengelser og anbudsaktivitet, gir grunnlag for økt ordrereserve og fremtidig inntjeningsvekst, sier han videre.