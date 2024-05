SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00



Seismikkselskapet TGS, som snart slår seg sammen med PGS, hadde inntekter på 227 millioner dollar i første kvartal. Det er på linje med det selskapet meldte i sin markedsoppdatering for en måned siden, og på linje med samme periode i fjor.

Tallet er basert på selskapets egen rapportering der inntektene føres som en prosentvis andel av prosjektenes ferdigstillelse (POC).

Selskapet fikk et driftsresultat før av– og nedskrivninger (EBITDA) på 143 millioner dollar, mot 119 millioner i samme periode året før.

Salget fra det eksisterende seismikkbiblioteket var på 72 millioner dollar i kvartalet, opp 55 proent fra tilsvarende periode i fjor.

TGS hadde en kontraktsinngang på 140 millioner dollar, ned fra 275 millioner i foregående kvartal og 248 millioner dollar for et år siden.

Selskapet opprettholder utbyttet på 0,14 dollar pr. aksje, på linje med de foregående kvartalene.

TGS (Mill. USD) 1.kv/24 1.kv/23 Driftsinntekter* 227,0 228,8 Driftsresultat −9,4 −6,8 Resultat før skatt −20,9 −12,9 Resultat etter skatt −16,5 −8,7 * Basert på prosentvis ferdigstillelse av prosjektene (POC). * Basert på prosentvis ferdigstillelse av prosjektene (POC).

TGS-sjef Kristian Johansen er fornøyd med første kvartal.

– Den sterke starten på året, kombinert med et fortsatt stramt globalt oljemarked og økende leteambisjoner blant kundene våre, gjør meg optimistisk for resten av året, sier han i kvartalsrapporten, og gjentar troen på at man nå er inne i en flerårig oppgangssyklus.

TGS opprettholder sin guiding fra tidligere og venter såkalte multiklientinvesteringer på 300-350 millioner dollar i 2024.

«Den globale energietterspørselen vil fortsette å øke de neste tiårene. Innføringen av alternative energikilder er ikke rask nok til å oppfylle de ambisiøse overgangsmålene. Dette tyder på at olje og gass trolig vil fortsette å utgjøre en stor del av den globale energimiksen i overskuelig fremtid,» skriver selskapet i rapporten.

På kort sikt støttes fortsatt veksten i leteinvesteringene av høye oljepriser, ifølge TGS.