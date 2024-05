Equinor investerer opp mot 1,5 milliarder i batterisatsing

Oljegigant Equinor har inngått en avtale med Standard Lithium om å kjøpe 45 prosent i to litium prosjektselskaper i Arkansas og Texas, ifølge selskapets nettsider.

– Bærekraftig produsert litium kan bidra til energiomstillingen, og vi tror dette kan bli en lønnsom virksomhet, sier Morten Halleraker, direktør for New Business and Investments i forretningsområdet Teknologi, Digital og Innovasjon i Equinor.



Hva brukes litium til? Litium er et essensielt mineral i energiomstillingen og er nødvendig for å møte den forventede økte etterspørsel etter batterier til elektriske kjøretøy og energilagring.

Produksjon av litium fra reservoarer i undergrunnen med Direct Lithium Extraction (DLE) teknologier kan samlet ha lavere miljøavtrykk enn tradisjonelle utvinningsmetoder. Kilde: Equinor

Avtalen sier at Equinor skal betale Standard Lithium 30 millioner dollar – 330 millioner kroner – for tidligere kostnader og bidra med 33 millioner dollar – 360 millioner kroner – i kapitalutgifter for å modne prosjektene frem mot en mulig endelig investeringsbeslutning.

Equinor vil i tillegg betale inntil 70 millioner dollar – 770 millioner kroner – akkumulert til Standard Lithium dersom det tas endelig investeringsbeslutning.

Standard Lithium og Equinor vil eie henholdsvis 55 prosent og 45 prosent i de to prosjektselskapene, hvor Standard Lithium er operatør. Equinor vil støtte operatøren med undergrunnsteknologi og erfaring fra prosjektgjennomføring.