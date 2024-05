Russland pumper mer olje enn avtalt

Russland leverte en mindre reduksjon i sin oljeproduksjon enn det som var lovet forrige måned, og endte dermed opp med å overstige målet som ble avtalt med Opec+ i mars.

Ifølge Bloomberg lå den daglige oljeproduksjonen gjennomsnittlig på 9,418 millioner fat olje per dag.

Dette innebærer at Russlands oljeproduksjon i april var cirka 319 000 fat over nivået spesifisert i avtalen med Opec+.

For april forpliktet Russland seg til å redusere produksjonen med 350 000 fat per dag sammenlignet med måneden før, i tillegg til de 500 000 fatene per dag av produksjonskutt som ble kunngjort i februar 2023. Landets mål for daglig produksjon for april var dermed 9,099 millioner fat.

Oljekartellet skal møtes neste måned i Wien for å diskutere muligheten for å forlenge kuttene inn i andre halvår.