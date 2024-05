Ny optimisme drar oljeprisen opp til over 84 dollar

Oljeprisene stiger torsdag etter at fallende amerikanske råoljelagre, sammen med økte raffineriinntak og en økning i kinesisk import, bidrar til å løfte forventningene om oljeetterspørselen i USA og Kina.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters torsdag morgen.

I skrivende stund stiger juli-kontrakten for Brent-oljen med 0,57 prosent til 84,06 dollar fatet. Samtidig er amerikansk lettolje (WTI) opp 0,65 prosent til 79,50 dollar pr. fat.

Markedsanalytiker Tina Teng sier til Reuters at markedet løftes av en større enn forventet nedgang i amerikanske lagertall, samt gode handelsbalansetall fra Kina.

Råoljelagrene i USA falt forrige uke med 1,4 millioner fat, ifølge Reuters, der markedet hadde ventet en nedgang 1,1 millioner fat. Samtidig viste torsdagens handelstall fra Kina, som er verdens største oljeimportør, at landet importerte omtrent 10,88 millioner fat råolje pr. dag i april – tilsvarende en økning på 5,5 prosent fra året før.

Til tross for den nye optimismen i markedet, sier markedsstrateg ved IG, Yeap Jun Rong, at «selv om det kan være en kortsiktig lettelse for oljeprisene, kan det være vanskelig å komme tilbake til toppen i april på over 90 dollar fattet», ifølge Reuters.

Hevet salgspris

Mandag kom det frem at Saudi-Arabia for tredje måned på rad økte salgsprisen for Arab Light-olje til asiatiske kunder.

Dette gjorde myndighetene som et nytt tiltak for å stramme inn oljemarkedet og unngå et overskudd av olje, meldte Bloomberg.

Det statlige energiselskapet Aramco annonserte at det øker prisen for juni-leveranse av Arab Light med 90 cent til 2,90 dollar over den offisielle salgsprisen for Midtøsten-olje. Disse prisene gjelder for kunder i Asia, hvor den desidert største kundegruppen ligger. Også prisene på andre oljetyper vil øke.

Med Saudi-Arabia i front har OPEC i lengre tid hatt som mål å øke de globale oljeprisene for å styrke egne budsjetter. Det Internasjonale Pengefondet (IMF) har tidligere anslått at kongeriket trenger en oljepris på nær 100 dollar kun for å få budsjettet i balanse.