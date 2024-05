– Få grunner til å kjøpe aksjen

Førstekvartalstallene fra TGS var på linje med det analytikerne forventet. Resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) havnet på 143 millioner dollar, som var godt over resultatet i samme periode i fjor og fire prosent over Bloomberg-konsensus, men selskapet måtte likevel bokføre et tap på 21 millioner dollar før skatt.

Steffen Evjen i DNB Markets tror analytikerne vil henge seg opp i svakere utsikter fremover slik at konsensusestimatene ender opp med å kuttes. Samtidig spår han svakere utnyttelse for båtene som kommer inn fra PGS, og derfor ser han få grunner til å kjøpe TGS-aksjen på kort sikt.

Kjøpet av konkurrenten er fortsatt i behandling hos britiske konkurransemyndigheter og andre kvartal vil sannsynligvis bli første gang de TGS og PGS presenterer tall som et sammenslått selskap.

Evjen opprettholder han hold-anbefalingen på TGS-aksjen og kutter kursmålet til 125 fra 130 kroner, ifølge en oppdatering til meglerhusets kunder. Forrige sluttkurs er 123 kroner.

Kutter kursmål

På sin side leverte PGS svakere enn forventet med EBITDA syv prosent under konsensus innsamlet av selskapet selv.

Evjen beregner at seismikkselskapet vil ha negativ underliggende kontantstrøm i 2024 og mener selskapets flåteutnyttelse vil være svak i andre kvartal, blant annet på grunn av verftopphold.

De bemerker seg også at båten «Ramform Vanguard» mest sannsynlig vil brukes til arbeid innen havvind, som gir et lavere bidrag til EBITDA fra tredje kvartal.

«Vi mener dettee vil skape spørsmål rundt etterspørselen etter tradisjonell streamer-seismikk», skriver analytikerne.

DNB Markets opprettholder hold-anbefalingen på PGS også, men kutter kursmålet til 8,5 kroner. Aksjekursen stengte til sammenligning på 8 kroner onsdag.